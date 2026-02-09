Skipr

Máxima MC-bestuurder wordt nieuwe bestuursvoorzitter Haaglanden MC

Mario Korte is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Momenteel is hij nog lid raad van bestuur van Máxima MC.

Korte treedt aan per 1 mei als opvolger van Ingrid Wolf. Hij gaat samen met Martijn Wiesenekker en Pieternel Hummelen het Haagse ziekenhuis besturen. Eerder werkte Korte als internist-nefroloog, bij Erasmus MC en Albert Schweitzer ziekenhuis. Bestuurlijke ervaring deed hij op bij Elyse Klinieken voor Nierzorg en, als gezegd, Máxima MC. Daarnaast is Korte toezichthouder bij Eindhoven MedTech Innovation Center.

Speerpunten

“De speerpunten van het HMC Traumacentrum en HMC Neurocentrum maken dit ziekenhuis onderscheidend”, zegt de kersverse bestuursvoorzitter over zijn nieuwe werkgever. “De strategische koers is ambitieus en toekomstgericht. Ik zie het als een mooie kans om met collega’s en zorgpartners te bouwen aan een toekomstbestendig HMC waar zorg, innovatie en toegankelijkheid samenkomen.”

Innovatie

Arjen Dorland, voorzitter van de raad van toezicht van HMC, typeert Korte als “een verbinder die resultaten boekt”. Zijn huidige werkgever Máxima MC roemt de capaciteiten van de vertrekkend bestuurder. Chiel Huffmeijer, voorzitter van de raad van toezicht van Máxima MC, laat weten: “Onder zijn leiding zijn kwaliteit, duurzaamheid en wetenschap en medische innovatie versterkt, onder meer door de intensieve samenwerking met het sterke medtech ecosysteem in de Brainport-regio waardoor wetenschap, technologie en zorg op een vernieuwende manier samenkomen.”

