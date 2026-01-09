Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Arene Digitale Zorg stelt nieuwe algemeen directeur aan

,

Arene Digitale Zorg heeft sinds 1 januri een nieuwe algemeen directeur. Robin Buijs heeft het stokje overgenomen van Tom Kliphuis.

Buijs moet zich gaan richten op de verder ontwikkeling van het platform Zeker van Zorg. Zeker van Zorg is een regiopraktijk waar patiënten, die geen huisarts in de regio kunnen vinden, zich kunnen inschrijven.

“Robin Buijs brengt ruim 25 jaar ervaring mee als leidinggevende in organisaties in transitie en groei, zowel in Nederland als daarbuiten”, laat Arene weten. “Hij heeft een sterk track record in business development, (digitale) transformatie en het realiseren van duurzame groei in gereguleerde markten met uiteenlopende stakeholders. Als CEO, directeur en ondernemer professionaliseerde hij organisaties en bouwde hij schaalbare structuren en teams. Sinds 2001 richt hij zich op scale-ups en mkb-organisaties in diverse sectoren, zowel als leider als strategische sparringpartner en investeerder.”

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

19 jan 2026 Zuyderland vindt nieuwe bestuursvoorzitter in eigen gelederen
9 jan 2026 Arene Digitale Zorg stelt nieuwe algemeen directeur aan
2 jan 2026 Kim van der Lugt nieuwe directeur Health bij KPN
15 dec 2025 Ernst Kuipers gaat parttime fusieorganisatie DICA-IKNL besturen
1 dec 2025 Maurice van den Bosch wordt bestuurslid bij Dutch Hospital Data

Interessant voor u

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Verbindend werkgeverschap: Van ‘ik’ naar ‘wij’

Naar de podcast

155 Vier ministers en de ontluistering van ZorgkaartNederland

Naar de podcast

154 Voorzorg | Het jaar 2025 in akkoorden

Naar de podcast

153 Voorzorg | De verdwenen IZA-gelden en wankele AI-implementatie

Naar de podcast

152 Terugblik op de verdeling van de 2,8 miljard IZA-gelden. En nu?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties