Arene Digitale Zorg stelt nieuwe algemeen directeur aan

Buijs moet zich gaan richten op de verder ontwikkeling van het platform Zeker van Zorg. Zeker van Zorg is een regiopraktijk waar patiënten, die geen huisarts in de regio kunnen vinden, zich kunnen inschrijven.

“Robin Buijs brengt ruim 25 jaar ervaring mee als leidinggevende in organisaties in transitie en groei, zowel in Nederland als daarbuiten”, laat Arene weten. “Hij heeft een sterk track record in business development, (digitale) transformatie en het realiseren van duurzame groei in gereguleerde markten met uiteenlopende stakeholders. Als CEO, directeur en ondernemer professionaliseerde hij organisaties en bouwde hij schaalbare structuren en teams. Sinds 2001 richt hij zich op scale-ups en mkb-organisaties in diverse sectoren, zowel als leider als strategische sparringpartner en investeerder.”