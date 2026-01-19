Zuyderland vindt nieuwe bestuursvoorzitter in eigen gelederen

Talboom-Kamp is momenteel lid raad van bestuur bij Zuyderland en neemt per 1 mei 2026 de voorzittershamer over van David Jongen. De organisatie zoekt nog naar twee bestuurders, één voor de vrijgekomen plek van de nieuwe bestuursvoorzitter en één omdat het bestuur wordt uitgebreid van drie naar vier leden.

Toekomstbestendige zorg

“De uitdagingen voor de zorg in Zuid-Limburg zijn groot”, laat Talboom-Kamp weten. “Ik blijf me samen met mijn collega’s en partners in de regio inzetten voor toegankelijke en goede duurzame zorg. Met samenwerking, innovatie en digitalisering kunnen we de zorg toekomstbestendig maken.” Eerder zei de nieuwe bestuursvoorzitter in een interview met Zorgvisie dat “wij willen automatiseren wat we kunnen automatiseren” om de uitdagingen in de regio het hoofd te bieden.

Van huisarts naar bestuurder

Talboom-Kamp studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd vervolgens huisarts. Daarna studeerde ze bedrijfskunde en vervulde ze diverse functies als bestuurder en toezichthouder. Zo was ze onder meer bestuursvoorzitter bij Saltro Diagnostisch Centrum en ze leiding binnen het internationale diagnostiek bedrijf Unilabs aan de innovatie in 14 landen. In 2017 promoveerde zij aan het Leids Universitair Medisch Centrum op een onderzoek naar de implementatie van eHealth (digitale zorg) bij chronisch zieke patiënten in de eerste lijn. Sinds 1 oktober 2025 is ze bijzonder hoogleraar digitale zorg aan de Open Universiteit.

Leiderschap

Rob Becker, voorzitter van de raad van toezicht van Zuyderland, licht de benoeming toe: “Esther heeft in haar rol als lid van de raad van bestuur laten zien dat zij beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten. In de afgelopen jaren heeft zij veel kennis opgedaan van Zuyderland en belangrijke dossiers adequaat opgepakt. Zij brengt continuïteit en organisatiekennis in de besluitvorming.”