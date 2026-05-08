Ondernemingsraad UMC Utrecht was tegen ontslag bestuursvoorzitter Hilders

De ondernemingsraad van het UMC Utrecht was tegen het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur Carina Hilders.

Hilders werd op 24 februari jl per direct ontslagen. Ze was toen één jaar en acht maanden bestuursvoorzitter. De formele reden voor haar ontslag was “gebrek aan eenheid van bestuur”.

De ondernemingsraad werd in januari op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit van het ontslag van Hilders. Zij hebben de raad van toezicht het ontslag ontraden en verzocht om andere oplossingen te zoeken. De raad van toezicht heeft dit advies genegeerd.

Ook andere adviesgremia melden Skipr dat ze een goede relatie hadden met Hilders en dat ze blij waren met haar als bestuursvoorzitter.

In een interne video die Zorgvisie in handen heeft vertellen de overige bestuursleden dat het bestuur een jaar lang “intensieve coaching” heeft gehad, dat er alles aan gedaan is om het bestuur beter te laten functioneren maar dat dat niet gelukt is. De bestuursleden betuigen in de video dat ze dit mislukken als “persoonlijk falen” zien.

Hilders zelf zegt dat deze coaching anderhalf jaar duurde en bestond uit zes sessies, waarvan de laatste sessie op 25 oktober 2025 heeft plaatsgevonden. Hilders schets in haar interview met Zorgvisie een kloof tussen haar en de andere leden van de raad van bestuur. “Er was weinig onderling vertrouwen.”

Er werken ruim 12.000 mensen bij het UMC Utrecht. De jaaromzet is bijna 1,7 miljard euro. Jaarlijks behandelen ze 228.000 patiënten.

GovernancePersonaliaZiekenhuizen

  1. vdbnl

    Ik lees: Op 2 augustus was de eerste bestuursvergadering. Ik vroeg aan mijn collega’s: hoe gaat dat? Het antwoord: ‘wij vergaderen vanuit onze eigen kamer, in dezelfde gang, van achter onze laptop. Voor mij toont dat aan dat collegiaal bestuur ver te zoeken was. (Citaat Mw. Hilgers) Diagnose niet zo moeilijk te stellen. Maar het is een veelomvattend behandelplan voor zowel leden van de Raad van Toezicht als de nog zittende leden van de Raad van Bestuur.