Carina Hilders vertrekt per direct bij UMC Utrecht

,

Carina Hilders stopt per direct als voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Dat meldt de raad van toezicht van UMC Utrecht. Hilders was sinds de zomer van 2024 voorzitter van de rvb.

De raad van toezicht laat weten “helaas te moeten vaststellen dat de bestuurlijke samenwerking binnen de raad van bestuur onder haar leiding niet de vorm heeft gekregen die nodig is voor de vereiste eenheid van bestuur.”

Transitieopgave

Deze eenheid is cruciaal, zo zegt de raad van toezicht, zeker nu UMC Utrecht de komende periode voor een transitieopgave staat en bestuurlijke samenhang en eenduidige aansturing vanuit één collectief bestuur gevraagd wordt. In het belang van de organisatie is daarom besloten afscheid te nemen van de voorzitter raad van bestuur.

Waardering

De raad van toezicht spreekt desondanks waardering uit voor de inzet van Carina Hilders in de afgelopen periode. “Zij heeft zich met grote betrokkenheid en menselijkheid ingezet voor UMC Utrecht. Ook heeft zij bijgedragen aan belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie, zowel op het gebied van de dagelijkse activiteiten in onderwijs, zorg en wetenschap, als in de toekomst- en transformatieopgave van UMC Utrecht.”

‘Mensgericht leiderschap nodig’

UMC Utrecht bevindt zich in een uitdagende fase van de transformatie. De raad van toezicht zal zich ervoor inspannen de raad van bestuur optimaal te ondersteunen in dat proces. Mensgericht leiderschap en betrokkenheid bij patiënten en medewerkers blijven onverminderd leidend. De overige drie bestuursleden zullen de taken en verantwoordelijkheden van Hilders voorlopig overnemen.

Lees hier het grote interview dat Hilders bij haar aantreden aan Zorgvisie gaf.

