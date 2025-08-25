Amsterdam UMC en UMC Utrecht starten nieuw opleidingsinstituut

Amsterdam UMC en UMC Utrecht starten 1 september met de gezamenlijke opleiding voor arts maatschappij en gezondheid. Met de vervolgopleiding willen de umc’s het vakgebied publieke gezondheid en preventie op de kaart zetten.

Het nieuwe opleidingsinstituut – Universitair Public Health Opleidingsinstituut (UPHO) – ontving afgelopen mei haar officiële erkenning van de registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS). De erkenning is voor onbepaalde tijd. Met een nieuw opleidingsinstituut versterken de twee umc’s hun inzet op preventie. “Het past bovendien goed in de gezamenlijke strategie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)”, aldus UMC Utrecht.

Eerste lichting

De vervolgopleiding is voor basisartsen die al een tweejarige profielopleiding tot bijvoorbeeld jeugdarts of arts infectieziektebestrijding hebben gevolgd. De opleiding tot specialist Arts Maatschappij en Gezondheid duurt ook twee jaar en richt zich meer op beleid, management en wetenschappelijk onderzoek.

In mei meldde UMC Utrecht dat de eerste groep – op dat moment 11 artsen in opleiding tot specialist – zich had ingeschreven. De eerste lichting begint komend studiejaar op 1 september. In maart 2026 kan de tweede groep starten.