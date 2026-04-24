Umc’s bundelen expertise voor patiënten zonder diagnose

,

Alle Nederlandse umc’s bundelen 23 en 24 april hun krachten tijdens de nationale Undiagnosed Hackathon in het Radboudumc. 140 experts buigen zich over 33 patiëntcasussen waarbij ondanks jaren onderzoek nog geen diagnose is gesteld.

Het is een initiatief van klinisch geneticus Wendy van Zelst-Stams. Multidisciplinaire teams van onder meer klinisch genetici, behandelend artsen, laboratoriumspecialisten en data- en AI-experts analyseren gezamenlijk genetische gegevens en medische dossiers.

Diagnose

De hackathon is nadrukkelijk ook bedoeld om te leren hoe diagnostiek in de toekomst sneller en beter kan worden georganiseerd. In eerdere internationale edities leidde deze aanpak in een deel van de gevallen tot een diagnose; in andere gevallen ontstaan nieuwe aanknopingspunten die later alsnog tot een doorbraak kunnen leiden.

Umc’s

De nationale hackathon wordt georganiseerd door de zeven umc’s van Nederland en bouwt voort op internationale ervaringen. Het is de bedoeling dat deze samenwerking jaarlijks wordt voortgezet en telkens door een ander umc wordt georganiseerd.

Meer over:KwaliteitOnderzoek en wetenschapZiekenhuizen

Gerelateerd nieuws

24 apr 2026 Willem-Alexander Kinderziekenhuis tovert pijn weg
24 apr 2026 Umc’s bundelen expertise voor patiënten zonder diagnose
14 jan 2026 LMNR: Structurele ruimte voor verpleegkundig onderzoek is noodzakelijk
24 apr 2026 ETZ ontdekte probleem dotterapparaat en heeft alternatief
24 apr 2026 'Angstcultuur bij UWV-leerplek voor verzekeringsartsen'

Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

