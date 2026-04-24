Umc’s bundelen expertise voor patiënten zonder diagnose

Alle Nederlandse umc’s bundelen 23 en 24 april hun krachten tijdens de nationale Undiagnosed Hackathon in het Radboudumc. 140 experts buigen zich over 33 patiëntcasussen waarbij ondanks jaren onderzoek nog geen diagnose is gesteld.

Het is een initiatief van klinisch geneticus Wendy van Zelst-Stams. Multidisciplinaire teams van onder meer klinisch genetici, behandelend artsen, laboratoriumspecialisten en data- en AI-experts analyseren gezamenlijk genetische gegevens en medische dossiers.

Diagnose

De hackathon is nadrukkelijk ook bedoeld om te leren hoe diagnostiek in de toekomst sneller en beter kan worden georganiseerd. In eerdere internationale edities leidde deze aanpak in een deel van de gevallen tot een diagnose; in andere gevallen ontstaan nieuwe aanknopingspunten die later alsnog tot een doorbraak kunnen leiden.

Umc’s

De nationale hackathon wordt georganiseerd door de zeven umc’s van Nederland en bouwt voort op internationale ervaringen. Het is de bedoeling dat deze samenwerking jaarlijks wordt voortgezet en telkens door een ander umc wordt georganiseerd.