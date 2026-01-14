LMNR: Structurele ruimte voor verpleegkundig onderzoek is noodzakelijk

Steeds vaker spelen verpleegkundig promovendi een sleutelrol in onderzoek en verbetering van de kwaliteit van zorg. Het landelijke LMNR-programma (Leadership & Mentoring in Nursing Research) ondersteunt hen bij het ontwikkelen van leiderschap en het vergroten van hun zichtbaarheid.

Marianne Lensink is programmacoördinator van LMNR en zet zich actief in voor duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen. In een interview met UMC Utrecht zegt Lensink: “Als we écht betere zorg willen, moeten we verpleegkundigen niet alleen horen, maar hen ook in staat stellen leiderschap te ontwikkelen en onderzoek te doen. Dat is cruciaal voor de toekomst van de zorg.”

Mijlpaal

LMNR heeft al een belangrijke mijlpaal bereikt: tot 2030 kan dankzij ZonMw jaarlijks een nieuwe LMNR-groep van start gaan. Zo’n groep ondersteunt (bijna) gepromoveerde verpleegkundigen bij het versterken van hun leiderschap en helpt hen impact te maken in onderzoek, beleid en onderwijs.

Volgens Lensink is het noodzakelijk om van LMNR een blijvend programma te maken: “In de medische wereld werken honderden hoogleraren; in de verplegingswetenschap zijn dat er slechts zo’n twintig. Dat staat totaal niet in verhouding tot de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen. Daar moeten we echt iets aan doen.”

Inzicht in onderzoeksmiddelen

De komende jaren richten betrokken partijen zich op het verkrijgen van beter inzicht in de beschikbare onderzoeksmiddelen. Pas wanneer duidelijk is welke financiering verpleegkundigen nodig hebben om hun werk goed te doen, kan verpleegkundig onderzoek structureel worden versterkt.

Lensink wijst daarnaast op een bredere, fundamentele voorwaarde voor betere zorg: “Verpleegkundigen moeten – net als medisch specialisten – structureel tijd krijgen voor onderzoek, onderwijs en implementatie.” Zij pleit ervoor hier 20 tot 30 procent van de werktijd voor vrij te maken. “Daarvoor moet de cao worden aangepast. Voor medisch specialisten staat dit zwart op wit; voor verpleegkundigen niet. Ondertussen volgen zij lezingen in hun pauze. Dat is niet houdbaar.”

Over de investering zegt Lensink: “Als we van verpleegkundigen verwachten dat ze onderzoek doen, leiderschap tonen en innovaties implementeren, moeten we hen ook de tijd en middelen geven. Dat voorkomt uitval, verlaagt de werkdruk en verbetert de zorgkwaliteit. Flexibiliteit in het werk betaalt zich altijd terug.”

Eind januari vindt de vierde editie van Leadership & Mentoring in Nursing Research plaats.