Willem-Alexander Kinderziekenhuis tovert pijn weg

Een goocheltruc verlaagt de stress, angst en pijn van kinderen die een vaccinatie krijgen. Dat toonden de onderzoekers van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis aan.

Samen met illusionist Victor Mids, die zelf geneeskunde studeerde in Leiden, toonden wetenschappers van de Universiteit Leiden aan dat magie kinderen kan helpen om minder angst, stress en pijn te voelen.

HPV-vaccinatie

Tijdens HPV-vaccinatiedagen deden 412 kinderen mee met het onderzoek. De kinderen vulden voor de vaccinatie een korte vragenlijst in over hoe spannend ze het vonden en hoeveel pijn ze verwachtten. Daarna werden ze verdeeld over vier groepen: één controlegroep en drie ‘magiegroepen’. In groep 1 liet Mids een truc met een touw zien en bij groepen 2 en 3 vertelde hij ook het geheim achter de truc. Kinderen in groep 3 kregen na de vaccinatie ook de materialen om de truc zelf te leren, plus een kort uitlegfilmpje. De controlegroep kreeg de normale zorg, zoals een praatje met de GGD-medewerker of steun van een ouder. Na de vaccinatie vulden alle kinderen opnieuw een vragenlijst in.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de kinderen die de goocheltruc zélf leerden uitvoeren, het meest geholpen waren. Zij hadden na de vaccinatie het minste last van stress en pijn. Alleen kijken naar de truc of kijken én het geheim leren, hielp wel een beetje, maar niet veel meer dan de gewone zorg die kinderen normaal krijgen. “Dit laat zien dat zelf iets doen, zoals een goocheltruc uitvoeren, waarschijnlijk een belangrijk onderdeel is om stress en pijn echt te verminderen”, legt onderzoeker Anne Versluis uit.

Toverwoord

Kinderarts Arno Roest legt uit: “Een van de toverwoorden hierbij is afleiding. Afleiding is een veel gebruikte en makkelijke manier om angst en stress te verlagen. Wereldwijd wordt er onderzoek gedaan naar het effect van onder andere het kijken van video’s, muziek luisteren, gamen of gebruik van virtual reality brillen. Wij voegden magie toe en onderzochten in samenwerking met illusionist Victor Mids of een simpele goocheltruc kan helpen om minder bang of gespannen te zijn als je een vaccinatie krijgt.”

Mids: “Magie is een bijzondere vorm van afleiding. Het houdt kinderen niet alleen bezig, maar prikkelt ook hun nieuwsgierigheid en fantasie. Veel kinderen willen graag weten hoe iets ‘onmogelijks’ werkt, en juist dat maakt magie zo aantrekkelijk. Goocheltrucs zijn bovendien makkelijk aan te passen aan de leeftijd en het denkvermogen van een kind, en je leert ze snel.” Magie kan daardoor een krachtigere en langer doorwerkende manier zijn om angst en stress te verminderen rondom vervelende ingrepen.

MacigKids

MagicKids is onderdeel van It’s a Kind of Magic. Het MagicKids onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift eClinicalMedicine en werd gefinancierd door de LUMC Foundation.