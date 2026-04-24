‘Angstcultuur bij UWV-leerplek voor verzekeringsartsen’

Een onveilige werkcultuur en veel te hoge werkdruk: jonge verzekeringsartsen in opleiding spreken zich hard uit over UWV. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en het AD. Sluiting van UWV als opleidingslocatie dreigt, met enorme gevolgen.

“Als UWV niet meer de erkenning heeft om mensen op te leiden, dan stort de tent in elkaar”, zeggen artsen tegen de onderzoeksredactie van EenVandaag. Ze zijn de wanhoop nabij. “Er is sprake van een vertrouwenscrisis. Er moet worden ingegrepen van buitenaf om dit te veranderen.” Toezichthouder RGS gaat onderzoek doen naar aanleiding van deze signalen, laat RGS aan EenVandaag weten.

Huilende collega’s

De onderzoeksredactie van EenVandaag sprak uitgebreid met een grote groep basisartsen die bij UWV in de regio Amsterdam werken en heeft inzage in vele documenten die hun verhaal bevestigen. Ze vertellen anoniem hun verhaal uit angst voor de gevolgen. “Uit alles blijkt dat hier sprake is van een angstcultuur en intimidatie. We hebben regelmatig huilende collega’s op de werkvloer en een schreeuwende regiearts (leidinggevende, red.).” (ANP)