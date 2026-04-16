Studie naar MS-patiënten die stamceltherapie kregen in buitenland

Twee ziekenhuizen zijn op zoek naar MS-patiënten die in het buitenland stamceltherapie kregen. Volgens het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en het Amsterdam UMC reisden afgelopen jaren honderden mensen met MS naar het buitenland voor zo’n therapie.

“We hebben geen compleet beeld van hoe het deze mensen is vergaan, tijdens en na de behandeling”, zegt Erwin Hoogervorst, neuroloog in het St. Antonius Ziekenhuis.

Meer kennis

De onderzoekers willen kijken hoe het patiënten medisch is vergaan en zijn benieuwd naar de impact van de therapie op het dagelijks leven. De uitkomsten moeten leiden tot meer kennis over de effecten en de risico’s van stamceltherapie en helpen om mensen beter te kunnen begeleiden na terugkeer in Nederland. “Ook kan dit onderzoek bijdragen aan het debat over de rol van stamceltherapie bij MS in Nederland.”

MS-patiënten die tussen 2000 en 2026 stamceltherapie in het buitenland hebben ondergaan, kunnen zich melden voor deelname aan het onderzoek. (ANP)