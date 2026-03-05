Zuyderland-bestuurder David Jongen had persoonlijke beveiliging nodig

Op het hoogtepunt van de politieke discussie over de toekomst van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen kreeg ziekenhuisbestuurder David Jongen persoonlijke beveiliging. Dat vertelt hij in de podcast Voorzorg.

Aanleiding voor de beveiliging waren uitingen op sociale media, waar “mensen helemaal losgingen over de toekomst van het ziekenhuis in Heerlen”. Er werden persoonlijke dreigementen geuit tegen David Jongen, die dusdanig van aard waren dat hij naar bepaalde plekken beveiliging mee kreeg. “Ik vond dit heel moeilijk om thuis te vertellen. ‘Kap er maar mee’, zei mijn vrouw.”