België centraliseert beroertezorg in 16 ziekenhuizen

De Belgische minister Frank Vandenbroucke van Volksgezondheid wil de meest gespecialiseerde behandelingen na een beroerte concentreren in zestien ziekenhuizen. Aanleiding voor de concentratie van beroertezorg in België zorg is de grote praktijkvariatie.

Elk jaar krijgen zo’n 16.000 Belgen een beroerte. Snel ingrijpen is cruciaal, zeker bij ernstige gevallen waarbij een ingreep zoals een trombectomie nodig is. Bij die ingreep verwijdert een medisch specialist een bloedklontering uit een bloedvat.

Minister Vandenbroucke wil de beroertezorg concentreren in zestien ziekenhuizen. Andere ziekenhuizen mogen die complexe behandelingen dan niet meer doen. Acht van de expertisecentra liggen in Vlaanderen.

Criteria expertisecentra beroertezorg

Afgelopen vrijdag 1 mei heeft de ­regering de criteria voor de expertisecentra bekendgemaakt. De afstand tussen twee centra is minimaal 25 kilometer. Bovendien moeten ze jaarlijks minstens vijftig trombectomieën uitvoeren. Er komt een overgangsperiode waarin ziekenhuis-associaties nog twee jaar op twee sites mogen werken. Het plan ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Minister Vandenbroucke verwacht dat het binnen dertig dagen definitief kan worden goedgekeurd, waarna de deelstaten de centra kunnen erkennen.

Concentratie beroertezorg in Nederland

In Nederland is deze hooggespecialiseerde zorg al eerder geconcentreerd in zeventien ziekenhuizen. Die concentratie, die van start ging in 2015, ging niet zonder slag of stoot. Onder ziekenhuizen die moesten stoppen bestond grote weerstand. De concentratie ging echter wel door en is in 2018 afgerond. Sindsdien is de kwaliteit van de beroertezorg aantoonbaar verbeterd.

Praktijkvariatie

Aanleiding voor de concentratie van beroertezorg in België zorg is de grote praktijkvariatie. Gemiddeld overlijdt in België een op de tien patiënten na een ziekenhuis­opname voor een beroerte. Maar per ziekenhuis schommelen die cijfers sterk: van 3 tot 30 procent. Met andere woorden: in het ene ziekenhuis heb je tot tien keer meer kans om een beroerte te overleven dan in het andere. Daarom vragen experts al jaren om een nationaal beroerteplan.