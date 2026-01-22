Skipr

Voorrangsplannen IZA allemaal goedgekeurd

,

Alle 57 IZA-plannen die uitstel hadden gekregen tot 31 december 2025 hebben hun deadline gehaald.

Deze plannen staan op een lijst met 38 transformatieplannen over Mentale gezondheidsnetwerken, 12 transformatieplannen over Zorgcoördinatie en 7 transformatieplannen over Concentratie en spreiding. Omdat in 2025 het geld op dreigde te raken en er op bovengenoemde terreinen te weinig “versnelling” bleek plaats te vinden, zijn deze drie groepen plannen op een aparte lijst gezet. Er is apart budget voor gereserveerd van 411 miljoen euro.

Op 1 juli vorig jaar is het loket voor nieuwe transformatieplannen gesloten. In september bleek dat het geld op was en dat niet alle goedgekeurde transformatieplannen over andere onderwerpen nog geld konden krijgen. Zij kwamen op een wachtlijst te staan en komen alleen nog in aanmerking voor financiering, als niet alle ‘voorrangsplannen’ op tijd zouden zijn goedgekeurd of als deze plannen goedkoper uitvallen. Dit lijkt niet het geval te zijn. VWS kon nog niet nader ingaan op vragen van Skipr hierover.

Lees ook:
Vette pech voor minstens achttien IZA transformatieplannen
Hoe 840 miljoen euro IZA-geld stiekem verdween

