ETZ verplaatst infuusbehandeling voor osteoporose naar de thuissituatie

Patiënten van het ETZ met osteoporose hoeven voor hun jaarlijkse infuus niet langer naar het ziekenhuis te komen. Sinds februari 2026 wordt de botversterkende medicatie thuis toegediend.

Deze verplaatsing van zorg, een samenwerking tussen het ziekenhuis en zorgorganisaties Thebe en De Wever, moet zowel mantelzorgers als de ziekenhuiscapaciteit ontlasten

Voorheen moesten osteoporosepatiënten voor een periode van drie jaar jaarlijks naar het ETZ reizen voor een infuus met zoledroninezuur. Dit medicijn remt de botafbraak, verhoogt de botdichtheid en versterkt de botten. Vanaf begin dit jaar ontvangen de patiënten dit infuus echter in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Tijdswinst

Volgens het ziekenhuis zijn patienten enthousiast, vooral patiënten binnen de geriatrie. Omdat zij voor een ziekenhuisbezoek vaak afhankelijk zijn van begeleiding en vervoer, vermindert de thuisbehandeling de druk op mantelzorgers aanzienlijk. Zij hoeven hiervoor immers geen tijd en vervoer meer te regelen.

Voor het ziekenhuis levert de verplaatsing tijdwinst op. Per patiënt die thuis wordt behandeld, bespaart het ziekenhuis dertig minuten op de afdeling dagbehandeling. Het ziekenhuis schat dat jaarlijks maximaal duizend patiënten in aanmerking komen voor de thuistoediening van het infuus. De verwachting is dat ongeveer negenhonderd van hen daadwerkelijk zullen meedoen aan dit initiatief