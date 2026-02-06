Skipr

VR-film van patiënt journey verbetert passende zorg

,

Als zorgprofessionals een VR-film bekijken met de patiënt journey, zijn ze beter in staat om passende zorg te leveren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek dat David Engelhard uitvoerde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis laat sinds een paar jaar zorgverleners een VR-film zien. In de film ervaren zorgprofessionals een ziekenhuisbezoek en -opname letterlijk door de ogen van een patiënt. De film laat een fictieve, maar realistische patiëntervaring zien van een opname op de Spoedeisende Hulp en een bezoek aan de polikliniek.

Wakker geschud

Het kijken van deze film heeft groot en langdurig effect op de zorg die medewerkers geven. Zorgprofessionals voelen zich direct na het bekijken van de film ‘wakker geschud’. Ook weken later hebben zij meer oog voor hoe patiënten zorg ervaren en passen zij hun houding en gedrag aan, met meer aandacht voor de mens achter de patiënt.

Promotieonderzoek

David Engelhard is promovendus bij de Universiteit Utrecht. Hij liet negentien zorgprofessionals de VR-film zien en interviewde hen direct na en enkele weken na het zien van de film.

“Zorgprofessionals benoemden hoe het voelt wanneer er óver je wordt gesproken in plaats van mét je, of wanneer oogcontact ontbreekt en gesprekken gehaast verlopen. De VR-ervaring maakt dat heel tastbaar.” De VR-ervaring gaf zorgprofessionals ook inzicht in de onzekerheid en spanning die patiënt-zijn kan oproepen. “Dat maakt duidelijk hoe belangrijk vertrouwen is,” zegt Engelhard.

Passende zorg

De VR-film maakte deelnemers bewuster van drie kernpunten in de arts-patiëntrelatie: aandacht, een mensgerichte benadering en het opbouwen van vertrouwen. Die inzichten vertaalden zich naar concreet gedrag, zoals vaker oogcontact maken, naast een patiënt gaan zitten en rustiger uitleg geven. “Het onderzoek laat dus zien hoe krachtig leren door eigen ervaring kan zijn.”

Het onderzoek is gepubliceerd in Medical Teacher.

