Minister Sterk: ChipSoft moet volle verantwoordelijkheid nemen voor hack

ChipSoft moet de volle verantwoordelijkheid nemen voor de hack en snel duidelijkheid creëren wie verantwoordelijk is voor de diefstal van patiëntgegevens. Dat schrijft minister Mirjam Sterk van Langdurige zorg in een Kamerbrief.

Hackers hebben bij een aanval op het bedrijf ChipSoft op 7 april gegevens van patiënten van een substantieel aantal zorgaanbieders gestolen.

ChipSoft-hack

“Het is een zeer ernstige zaak dat gegevens van patiënten zijn gestolen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn. Er moet snel duidelijkheid komen over de aard en de omvang van de hack voor patiënten en zorgverleners, zodat mensen weten of hun data gestolen is en om welke data het gaat. ChipSoft moet als leverancier de volle verantwoordelijkheid nemen en alles uit de kast halen om dit verder snel en zorgvuldig te onderzoeken en deze duidelijkheid te creëren”, schrijft Sterk aan de Tweede Kamer

Onderzoek cybersecurity-experts

Er loopt momenteel een onderzoek naar de oorzaak, omvang en bron van het incident. ChipSoft heeft hiervoor cybersecurity-experts ingeschakeld. ChipSoft krijgt ondersteuning bij het beheersen van de gevolgen van de aanval van Z-CERT, dat is het expertisecentrum voor de zorg op het gebied van cyberveiligheid en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Sterk schrijft dat ze als minister de vinger aan de pols houdt.

Verantwoordelijkheid zorgbestuurders

Daarnaast wijst de minister zorgbestuurders op hun eigen verantwoordelijkheid in antwoorden op Kamervragen: “Ik vind het belangrijk dat zorgaanbieders regie nemen over hun digitale autonomie. Bij digitale autonomie hoort een inzicht én keuzes jegens kwetsbaarheden in veiligheid, maar ook in eenzijdige afhankelijkheden van dominante marktpartijen.”

Meer over: ChipSoft-hack, Ict, Technologie

Reacties 2

  1. Tim45

    Het is voor onderzoek cruciaal om te weten welke cybersecurity expert /ondernemer Chipsoft hier voor heeft geraadpleegd. Hier kan namelijk alles om draaien. Een link naar de rijksoverheid is namelijk niet weg te denken,

  2. Tim45

    De Overheid zit hier zelf achter. Ik ben bezig met deze fraude sinds eind December 2024. Gisteren is geprobeerd om in mijn telefoon in te breken. Ik ben 2 keer gebeld met een vreemde verbinding. In mijn scherm verscheen een vreemde beltoon en een zgn. Amerikaanse naam. Of ik in deze ,,groepschat,, wilde deel nemen. Heb deze geweigerd anders konden ze mijn simkaart hacken. Op Linked in zijn op mijn bijdragen ook beperkingen gelegd. Belangrijke informatie werd door de security als intimidatie afgedaan. Dit is een mega ding wat zeer grote impact op scam en inbreuk van persoonsgegevens zal leiden al wordt er geen ruchtbaarheid aan gegeven.