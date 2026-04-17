Ziekenhuizen melden dat gegevens patiënten niet gestolen zijn

Veel ziekenhuizen melden vrijdag dat de persoonlijke gegevens van hun patiënten niet zijn gestolen na een recente cyberaanval op de softwareleverancier ChipSoft. Zorgaanbieders gebruiken systemen van dat bedrijf voor het bewaren van elektronische patiëntendossiers.

Ziekenhuizen als Adrz in Goes, Bernhoven in Uden, Bravis in Bergen op Zoom en Roosendaal, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Dijklander in Hoorn en Purmerend zeggen van ChipSoft te hebben gehoord dat hun gegevens niet zijn getroffen. Ook het LUMC in Leiden, Rijnstate in Arnhem, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo, Frisius in Heerenveen, HMC in Den Haag en Ikazia in Rotterdam zeggen dat het niet om hun gegevens gaat.

Het St. Antonius in Nieuwegein, ziekenhuis Slingeland in Doetinchem en het Antonius in Sneek maken gebruik van andere bedrijven voor hun patiëntendossiers en bleven daardoor buiten schot.

Het Oogziekenhuis, enkele revalidatiecentra en een tbs-kliniek hebben wel bevestigd dat gegevens van hun patiënten mogelijk zijn buitgemaakt. (ANP)

