Informatiesite ChipSoft online

De webpagina waar ChipSoft informatie geeft over hun gehackte softwaresystemen is online . Op de site staat de informatie die ChipSoft zondag communiceerde naar klanten. Sindsdien is er geen update.

ChipSoft is geraakt door een ransomware-aanval. Dit werd vorige week dinsdag bekend. Z-CERT adviseerde zorgorganisaties om verbindingen tussen en met ChipSoft-systemen uit te zetten. Woensdagavond 8 april zette ChipSoft zelf de verbindingen tussen drie systemen uit.

Informatie

Afgelopen week gaf ChipSoft elke dag om één uur en aan het einde van de dag een update. De laatste update is van zondag 12 april. Sindsdien heeft het softwarebedrijf geen nieuwe informatie gemeld. Het bericht van zondag staat integraal op deze informatiewebsite. Hierop vermelden ze ook dat ze het “ongelofelijk spijtig vinden dat deze situatie is ontstaan.”

Hoe lang nog?

Ook hoelang de verbindingen tussen zorgorganisaties nog verbroken blijft kan ChipSoft niks zeggen. Zorgorganisaties moeten nu verwijzingen telefonisch of per mail afhandelen. In sommige gevallen worden patiëntendossiers uitgeprint. De meeste ziekenhuizen die met ChipSoft-software werken hebben hiervoor extra personeel ingezet.