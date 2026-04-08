Koppelingen ChipSoft woensdagavond op zwart

Na anderhalve dag stilte stuurde softwareleverancier ChipSoft zijn gebruikers woensdagavond een bericht over de ransomware-aanval. “Uit voorzorg” heeft ChipSoft de verbindingen met Zorgportaal, HiX Mobile (alle apps) (HAS Relay) en Zorgplatform verbroken. Deze systemen zijn niet meer beschikbaar sinds 20.00 uur woensdagavond.

Donderdagochtend begint een “Task Force aan de uitrol van nieuwe sleutels”, is te lezen in de interne mail die Skipr in handen heeft.

Na de ontdekking van de ransomeware-aanval heeft ChipSoft “direct stappen ondernomen om eventuele (verdere) toegang tot onze interne systemen te blokkeren”. Gespecialiseerde cyberexperts doen “diepgaand forensisch onderzoek. De security experts monitoren ook nauwlettend hoe de situatie zich verder ontwikkelt”.

Nieuwe wachtwoorden

Zorgorganisaties moeten alle beheeraccounts deactiveren en voorzien van een nieuw wachtwoord. Ook moeten zorgorganisaties geen nieuwe hotfix (een update) installeren.

Bereikbaarheid

ChipSoft is niet goed bereikbaar. Ze hebben speciale teams ingericht voor accountmanagement en -support en proberen met man en macht het incident te bestrijden. “Forensisch onderzoek kost tijd, ongeacht hoeveel experts worden betrokken.” Zorgorganisaties krijgen in ieder geval donderdag om 13.00 uur een nieuwe update.

Ransomware-aanval

Dinsdagavond werd bekend dat ChipSoft getroffen was door een ransomware-aanval, oftewel een datagijzeling. De meeste ziekenhuizen nemen voorzorgsmaatregelen, zoals het verbreken van de vpn-verbinding met ChipSoft en/of het sluiten van de toegang tot patiëntenportalen. Het lijkt erop dat vooral een klein aantal huisartsen dat ChipSoft gebruikt is geraakt.