‘Hackersgroep dreigde gegevens ChipSoft te publiceren op darkweb’

Een hackersgroep met de naam Embargo heeft deze week gedreigd om patiëntgegevens van zorgleverancier ChipSoft te publiceren, meldt de NOS .

ChipSoft levert systemen aan onder meer huisartsen. Eerder deze maand werd bekend dat het bedrijf is gehackt. Daarbij zijn persoonlijke gegevens van een onbekend aantal patiënten gestolen, waaronder medische data.

100 GB aan gegevens

Hackersgroep Embargo plaatste maandag een bericht op het darkweb, een verborgen gedeelte van het internet. In het bericht beweren de hackers dat zij 100 GB aan gegevens van ChipSoft in handen hebben. Op de site stonden twee aftelklokken die deze week zouden aflopen.

“Die klok is erop gericht om hun slachtoffers onder druk te zetten”, zegt Harm Teunis van cybersecuritybedrijf ESET. “Dat is ook het doel van zo’n site op het darkweb. Daarmee laten ze zien dat ze gegevens in handen hebben en dreigen die te publiceren.”

ChipSoft bevestigt aan de NOS dat onderhandelingen met de cybercriminelen nog lopen. Het bedrijf wil verder niet reageren.

(ANP)