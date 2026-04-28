ChipSoft: ‘gehackte gegevens vernietigd’

Kantoor van ChipSoft. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Softwareleverancier ChipSoft was al een aantal dagen in onderhandeling met de hackers die vorige week dreigden data op het darkweb te publiceren. Embargo zou 100 GB aan gegevens in handen hebben gekregen door de ChipSoft-hack.

Chipsoft schrijft op LinkedIn: “Mede met ondersteuning van cybersecurity-experts is het ons gelukt om te voorkomen dat de gegevens gepubliceerd zijn. Tevens zijn die ontvreemde gegevens vernietigd. Onze cybersecurity-experts hebben bevestigd dat deze vernietiging op technisch juiste wijze heeft plaatsgevonden.”

Onderhandelingen met hackers

Het is niet bekend of ChipSoft de hackers heeft betaald. Eerder erkende het bedrijf wel tegenover de NOS dat het met de hackers in onderhandeling was.

De hackers hadden persoonlijke gegevens ontvreemd, waaronder ook medische data. Het ging in elk geval om gegevens van patiënten van tientallen huisartsen die software van het bedrijf gebruiken.

