ChipSoft: ‘gehackte gegevens vernietigd’

De door hackersgroep Embargo gehackte bestanden met patiëntgegevens zouden zijn vernietigd. Dat meldt ChipSoft op LinkedIn.

Kantoor van ChipSoft. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Softwareleverancier ChipSoft was al een aantal dagen in onderhandeling met de hackers die vorige week dreigden data op het darkweb te publiceren. Embargo zou 100 GB aan gegevens in handen hebben gekregen door de ChipSoft-hack.

Chipsoft schrijft op LinkedIn: “Mede met ondersteuning van cybersecurity-experts is het ons gelukt om te voorkomen dat de gegevens gepubliceerd zijn. Tevens zijn die ontvreemde gegevens vernietigd. Onze cybersecurity-experts hebben bevestigd dat deze vernietiging op technisch juiste wijze heeft plaatsgevonden.”

Onderhandelingen met hackers

Het is niet bekend of ChipSoft de hackers heeft betaald. Eerder erkende het bedrijf wel tegenover de NOS dat het met de hackers in onderhandeling was.

De hackers hadden persoonlijke gegevens ontvreemd, waaronder ook medische data. Het ging in elk geval om gegevens van patiënten van tientallen huisartsen die software van het bedrijf gebruiken.

Lees alle artikelen op Skipr over de ChipSoft-hack.

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

