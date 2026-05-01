LHV: blijf alert op misbruik persoonsgegevens na ChipSoft-hack

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) roept bestrokken huisartsen op alert te blijven, ook al geeft ChipSoft aan dat alle bij de hack gestolen data vernietigd zou zijn.

ChipSoft liet dinsdag 28 april weten dat alle gestolen data die door hackersgroep Embargo was ontvreemd, vernietigd is. De lhv schrijft dat het expertisecentrum voor cyberveiligheid in de zorg Z-CERT aangeeft dat publicatie van gestolen gegevens “inderdaad minder waarschijnlijk lijkt”.

Toch kan niet worden uitgesloten dat er eerder iets met deze gegevens is gebeurd of dat er in de toekomst nog iets mee gebeurt, schrijft de lhv. Zij raadt betrokken huisartsen aan patiënten te informeren en hen te vragen alert te blijven op phishing, verdachte telefoontjes en andere vormen van misbruik van persoonsgegevens. Huisartsen mogen wel communiceren dat het risico kleiner is, maar de lhv raadt huisartsen af om formuleringen als “alles is veilig”of “het risico is voorbij” te gebruiken.

Begin april wisten hackers in te breken op de systemen van ChipSoft. Het was een zogenaamde ransomware-aanval waarbij de hackers gegevens buitmaken om vervolgens te dreigen die gegevens openbaar te maken.

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

