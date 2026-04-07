ChipSoft getroffen door cyberaanval, systemen voor ziekenhuizen en huisartsen geraakt

Software-leverancier ChipSoft, dat het grootste deel van de Nederlandse ziekenhuizen van een elektronisch patiëntendossier (epd) voorziet, is getroffen door een cyberaanval. Dat melden Tweakers en de Volkskrant.

De website van ChipSoft is uit de lucht en zowel tech-website Tweakers als de Volkskrant melden dat de oorzaak een aanval met ransomeware is. ChipSoft zou daarop de eigen omgeving hebben geïsoleerd. Beide media melden dat expertisecentrum Z-CERT zorgorganisaties adviseert de vpn-verbinding met ChipSoft te verbreken.

Volgens Tweaker is de volgende software getroffen: HiX on premise, HiX SaaS en SaaS Patiëntenportaal gehost via ChipSoft. Ook zou de cloud-omgeving voor huisartsen zijn geraakt, meldt de Volkskrant.

Cruciale software

ChipSoft levert het epd aan ruim 70 procent van de ziekenhuizen en is daarmee cruciaal voor hun functioneren. Daarnaast voorziet het Nederlandse bedrijf een deel van de huisartsen van een digitaal systeem. ChipSoft bevestigt de hack maar treedt verder niet in details. Volgens de Volkskrant schrijft het software-bedrijf aan klanten dat het “alle redelijke middelen” inzet om “enige nadelige gevolgen te beperken”.

Digitaal noodpakket

Recentelijk waarschuwde Z-CERT, dat zorgorganisaties ondersteunt en adviseert op het gebied van cybersecurity, de zorgsector ervoor om een digitaal noodpakket aan te leggen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de belangrijkste processen door kunnen gaan als de systemen plat komen te liggen. Het is nog niet bekend of ziekenhuizen en huisartsen daar nu op terug moeten vallen. Eerder hamerde Z-CERT erop dat zorgorganisaties niet alleen moeten letten op hun eigen beveiliging, maar ook die van hun leveranciers.

