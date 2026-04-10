ChipSoft weet niet of patiëntengegevens gelekt zijn

Drie dagen nadat het datalek bij ChipSoft is gevonden, is er nog weinig nieuws bekend. Het onderzoek naar de oorzaak en omvang van de ransomware-aanval is in volle gang. Het bedrijf kan niet delen wat er gehackt is door wie wanneer en wat de omvang is.

Dat betekent ook dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen of er patiëntengegevens gelekt, gestolen of vergrendeld zijn.

Op de vraag wat de hackers in ruil willen van de gegijzelde data, moet ChipSoft zwijgen.

Software

ChipSoft is geraakt door een ransomware-aanval. Dit werd dinsdagavond bekend. Z-CERT adviseerde zorgorganisaties om verbindingen tussen en met ChipSoft-systemen uit te zetten. Woensdagavond 8 april zette ChipSoft zelf de verbindingen tussen drie systemen uit.

HAS Relay en Zorgplatform worden nu opnieuw versleuteld en weer geactiveerd. Externe cyber-securityexpert voeren momenteel extra scans uit op cloud-omgevingen.

Klantenservice

ChipSoft-klanten krijgen twee keer per dag een update: voor 13.00 uur en aan het einde van de dag. Ook benadert een supportteam ChipSoft-klanten om vragen te verzamelen en te beantwoorden.

Klanten die hun hosting bij ChipSoft hebben ondergebracht, hoeven niks te doen. “Wij regelen alles voor u”. Ook komend weekend blijft ChipSoft bereikbaar, telefonisch en op locatie.

De website van ChipSoft is nog steeds offline.

Printen en bellen

Ziekenhuizen die met ChipSoft werken hebben nog onverminderd last van de hack. De zorg loopt gewoon door. Het epd werkt voor intern gebruik normaal. Contact met andere zorginstellingen moet via mail, telefonisch of met een uitgeprint patiëntendossier. Sommige patiëntenportalen werken normaal, zoals die van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het UMC Utrecht. Andere patiëntenportalen zijn niet bereikbaar, zoals die van het Bravis ziekenhuis, Tergooi en het Adrz.

Diverse ziekenhuizen onderzoeken toekomstscenario’s en maken plannen voor als dit lange tijd gaat duren. Er is nog geen zicht op hoelang dit duurt. Een woordvoerder van het UMC Utrecht zegt: “Het uitdenken en bespreken van scenario’s is uit voorzorg. Het is simpelweg goed crisismanagement.”