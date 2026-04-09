ChipSoft probeert met nieuwe sleutels twee systemen weer online te krijgen

Sinds vanochtend is een speciale taskforce van de gehackte epd-leverancier ChipSoft bezig om twee systemen weer op te starten. Daarvoor zetten ze nieuwe sleutels in, meldt het software-bedrijf aan haar klanten.

Sinds gisteravond heeft ChipSoft de verbindingen met Zorgportaal, HiX Mobile, HAS Relay en Zorgplatform uitgeschakeld. Dit als gevolg van een hack bij het bedrijf. ChipSoft heeft een taskforce opgericht die vanochtend is begonnen om HAS Relay en Zorgplatform weer online te krijgen met nieuwe sleutels. “Er wordt hard gewerkt aan een planning voor een geleidelijke uitrol”, schrijft het bedrijf aan haar klanten.

Onderzoek

Verder meldt ChipSoft dat cybersecurity-deskundigen werken aan “diepgaand forensisch onderzoek”, zonder daarover in details te treden. De epd-leverancier drukt zorgorganisaties op het hart om beheeraccounts en persoonlijke beheeraccounts van ChipSoft-consultants van hun systeem te verwijderen en geen nieuwe hotfix meer te installeren.

ChipSoft belooft aan het eind van de middag een nieuwe update te geven.