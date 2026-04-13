ChipSoft werkt aan informatiewebsite

De hack van ChipSoft is nog niet opgelost. Hun site ligt er ook nog steeds uit. Inmiddels hebben ze via LinkedIn laten weten dat ze werken aan een nieuwe webpagina waar de laatste informatie op te lezen is. Wanneer die site live gaat wordt niet vermeld.

ChipSoft is geraakt door een ransomware-aanval. Dit werd dinsdagavond bekend. Z-CERT adviseerde zorgorganisaties om verbindingen tussen en met ChipSoft-systemen uit te zetten. Woensdagavond 8 april zette ChipSoft zelf de verbindingen tussen drie systemen uit.

Communicatie

Het bedrijf houdt proactief contact met klanten, Z-CERT en enkele individuele journalisten, maar tot zondagavond hebben ze geen communicatie gedaan via hun social mediakanalen. De website van ChipSoft is niet bereikbaar sinds dinsdag.

Zondagavond publiceerden ze op LinkedIn dezelfde informatie als ze aan de ziekenhuizen hebben laten weten. Daarnaast laten ze weten: “Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, zetten we momenteel een nieuwe webpagina op waar u de laatste informatie zult kunnen vinden inclusief een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden. Zodra deze pagina online staat, zullen wij de link hier delen.” Wanneer deze webpagina live is, staat er niet bij.

Gerelateerd nieuws

14 apr 2026 Kamer wil opheldering over ChipSoft-hack: geen incident, maar symptoom van te grote afhankelijkheid
13 apr 2026 ChipSoft werkt aan informatiewebsite
10 apr 2026 ChipSoft weet nog steeds niet of patiëntgegevens gelekt zijn
8 apr 2026 LHV deelt stand van zaken ChipSoft-hack
8 apr 2026 Hack ChipSoft beïnvloedt alle ziekenhuizen

