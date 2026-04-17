LHV: huisartsen geïnformeerd over lek patiëntgegevens

Huisartsenpraktijken met patiënten wier data mogelijk is gelekt tijdens de hack bij softwarebedrijf ChipSoft worden door dat bedrijf geïnformeerd. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Ook andere zorginstellingen bevestigen dat er mogelijk patiëntgegevens zijn gelekt en dat gedupeerden daarover worden geïnformeerd.

Een woordvoerder van de LHV laat weten op de hoogte te zijn van de mogelijk buitgemaakte patiëntgegevens. Volgens hem heeft ChipSoft contact met de getroffen huisartsen, waarna het aan de huisartsen is om hun patiënten daarover in te lichten.

Datalekmelding

Op woensdag werd bekend dat de LHV huisartsenpraktijken heeft ondersteund bij het doen van een datalekmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betrof tientallen meldingen; daarvan zou de grootste groep praktijken in Noord-Limburg zitten.

Oogziekenhuis Rotterdam

Het Oogziekenhuis in Rotterdam werd ook genoemd onder instellingen die mogelijk waren getroffen. Op de website van het ziekenhuis is te lezen dat ChipSoft hen heeft verteld dat onbevoegden “mogelijk inzage hebben gehad in patiëntgegevens en deze mogelijk in handen hebben gekregen”. Het Oogziekenhuis laat weten dat patiënten van wie eventueel gegevens zijn gelekt persoonlijk worden geïnformeerd. De zorg en de afspraken in het ziekenhuis gaan gewoon door, laat het verder weten.

Andere ziekenhuizen

Voor zover bekend zijn er bij andere ziekenhuizen geen patiëntgegevens gelekt. Zo laten bijvoorbeeld het UMC Utrecht en het Jeroen Bosch Ziekenhuis weten dat de software die is getroffen niet wordt gebruikt. Ook Bernhoven in Uden zegt niet te zijn getroffen. Hetzelfde geldt voor Saxenburgh in Hardenberg en de Ziekenhuis Groep Twente.

De NVZ, de brancheorganisatie voor algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen, laat weten dat ChipSoft aan “enkele instellingen” heeft gemeld dat persoonsgegevens zijn ontvreemd. “De getroffen patiënten worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Dat zal gebeuren vanuit de instellingen, en met behulp van de informatie vanuit ChipSoft”, aldus de NVZ.

Welke instellingen het zijn, maakt de NVZ niet bekend. De brancheorganisatie vindt het belangrijk dat ze de kans krijgen om eerst zelf hun patiënten te informeren. ChipSoft bevestigde eerder donderdag een verhaal van de Volkskrant dat naast het Oogziekenhuis en huisartsenpraktijken ook mogelijk patiëntgegevens bij revalidatiecentra zijn gestolen. (ANP)