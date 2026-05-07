Van Neynsel geeft elke zorgmedewerker een virtuele assistent

Van Neynsel geeft al haar zorgmedewerkers een virtuele assistent. De Bossche ouderenzorgorganisatie lanceerde hiervoor een app, die speciaal is ontwikkeld voor de dagelijkse praktijk in de zorg en die uitsluitend werkt met veilige, interne informatie.

Volgens Van Neynsel zijn zorgmedewerkers veel tijd kwijt aan het opzoeken van informatie, zoals protocollen, werkinstructies of praktische regels. Die informatie staat verspreid over meerdere systemen. De virtuele assistent van Van Neynsel moet alle informatie samenbrengen in één app.

Medewerkers kunnen hun vraag typen of inspreken, zoals: “Wat is het hygiëneprotocol bij…” of “Hoe gaat deze werkwijze..?” De assistent haalt de antwoorden uit bestaande, betrouwbare bronnen binnen de organisatie, zoals kwaliteitsdocumenten en interne kennisbanken. Externe bronnen of persoonsgegevens van bewoners worden niet gebruikt.

Technologie als ondersteuning

De persoonlijke virtuele assistent past binnen de bredere ambitie Van Neynsel om technologie in te zetten als ondersteuning, niet als vervanging. “Het doel is helder: minder administratieve lasten en meer tijd voor zorg en aandacht”, aldus de organisatie.

Van Neynsel ziet de assistent als een lerend systeem. De komende maanden wordt het gebruik verder uitgebreid en worden ervaringen gemonitord. Tegelijkertijd deelt de organisatie haar inzichten met andere zorginstellingen en netwerkpartners.