Digitale gezondheidsvaardigheden beter in arme landen

In lage- en middeninkomenslanden is de digitale gezondheidsvaardigheid hoger dan in het Westen. Die opvallende conclusie komt uit een grootschalig internationaal onderzoek onder 31.000 volwassenen in 30 landen, zo meldt vakblad ICT&Health.

Het onderzoek, geleid door CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy in samenwerking met onder meer het Barcelona Institute for Global Health, laat zien dat nationale welvaart niet automatisch leidt tot betere digitale vaardigheden.

Hoofdonderzoeker Rachael Piltch-Loeb zegt in ICT&Health dat factoren als het gebruik van sociale media een belangrijke rol spelen bij deze uitkomst. “In sommige landen waar sociale media de belangrijkste bron van gezondheidsinformatie zijn, zien we de hoogste digitale vaardigheden”, aldus Piltch-Loeb. “Daarmee verschuift het beeld van hoe burgers wereldwijd omgaan met digitale informatie over gezondheid. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Health.”

Vertrouwen in AI en social media

Uit het onderzoek blijkt ook dat de acceptatie van door AI gegenereerde gezondheidsinformatie wereldwijd sterk uiteenloopt. Gemiddeld zegt 58,3 procent van de respondenten dergelijke informatie te vertrouwen, maar de verschillen zijn groot. In landen als China, India en Indonesië ligt de acceptatie boven de 75 procent, terwijl deze in veel westerse landen onder de 50 procent blijft.

Jongere en hoger opgeleide respondenten blijken over het algemeen positiever over AI in de zorg. Tegelijkertijd speelt sociale media een steeds grotere rol als informatiekanaal, vooral onder jongeren: 36,1 procent van de 18- tot 29-jarigen gebruikt sociale platforms als belangrijkste bron, tegenover slechts 10,6 procent van de 60-plussers. Opvallend is dat overheidsbronnen minder vaak worden genoemd (21,6 procent), terwijl familie en vrienden slechts een beperkte rol spelen (6,5 procent).

Vertrouwen in professionals

De manier waarop mensen betrouwbare gezondheidsinformatie beoordelen, varieert sterk per land. Medische professionals blijven wereldwijd de meest vertrouwde bron: 40,7 procent van de respondenten noemt zorgverleners als belangrijkste informatiebron. Daarnaast geeft 31,2 procent aan informatie te verifiëren via meerdere bronnen.