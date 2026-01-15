Skipr

Nieuwe norm voor elektronische beeldbeschikbaarheid in de zorg

,

NEN heeft de norm NEN 7541 Beschikbaarheid van radiologische onderzoeken – Beeld en verslag gepubliceerd.

Radiologie - Beelden bekijken

beeld: Valerii Apetroaiei / stock.adobe.com

Deze norm beschrijft de eisen voor het elektronisch beschikbaar maken en uitwisselen van radiologische beelden en bijbehorende verslagen tussen zorgaanbieders en in het kader van bevolkingsonderzoek.

Verwijzingen

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bij een verwijzing van een patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere, radiologische beelden en verslagen niet langer op een dvd hoeven te worden meegegeven of hoeven te worden opgevraagd. De ontvangende radioloog kan de volledige beeldhistorie en bijbehorende verslagen direct digitaal raadplegen, overzichtelijk gepresenteerd op een tijdlijn. Dit voorkomt dubbele onderzoeken, versnelt besluitvorming en vermindert administratieve handelingen.

Wegiz

NEN 7541 valt onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die zorgaanbieders verplicht om aangewezen gegevensuitwisselingen elektronisch en gestandaardiseerd te laten verlopen. Met deze norm wordt concreet vastgelegd hoe radiologische beelden en verslagen digitaal beschikbaar moeten zijn, zodat zorgverleners sneller en vollediger inzicht hebben in relevante beeldinformatie van een patiënt. NEN 7541 stelt eisen aan zowel zorgaanbieders als leveranciers van informatiesystemen. De norm beschrijft onder meer waaraan systemen moeten voldoen om beeldbeschikbaarheid mogelijk te maken en interoperabel samen te werken.

Meer over:KwaliteitMedisch specialistenTechnologieZiekenhuizen

