Budget VWS-plannen voor digitale zorg blijft een vraagteken

Het ministerie van VWS wil de inzet van digitale zorg versnellen en stelt daarin prioriteiten, maar hoeveel budget er beschikbaar is voor alle plannen en ambities is onduidelijk. Dat blijkt uit het zogeheten informatieplan voor de komende jaren en de begeleidende Kamerbrief van demissionair minister Bruijn.

“Digitalisering en nieuwe technologieën kunnen uitkomst bieden om de zorg toekomstbestendig te maken, mits deze verantwoord worden toegepast”, schrijft demissionair minister Bruijn in zijn brief aan de Tweede Kamer. Het verbeteren van de databeschikbaarheid en -uitwisseling noemt hij “de belangrijkste uitdaging en tevens kans”. Daarmee geeft hij aan waar de prioriteit van het ministerie momenteel ligt.

Binnenkant en buitenkant

Dat is ook terug te lezen in het zogeheten Informatieplan 2025-2027 dat is verschenen. Daarin wordt goede informatievoorziening “essentieel” genoemd. Het document maakt onderscheid tussen “de binnenkant” (wat er binnen het ministerie gebeurt op digitaal vlak) en “de buitenkant” (het zorgveld). Wat dat laatste betreft ligt de nadruk op de opzet en uitrol van het Landelijk Dekkend Netwerk, de generieke functies, eenheid van taal en techniek en burgers inzicht en regie geven over hun eigen zorggegevens via persoonlijke gezondheidsomgevingen en Mijn Gezondheidsoverzicht. De databeschikbaarheid wordt gekoppeld aan de Wegiz en de toekomstige aansluiting op de European Health Data Space.

AI en vertrouwen

Ook verantwoorde en gerichte inzet van artificial intelligence (AI) staat in het document genoemd, net als het optuigen van een landelijk vertrouwensstelsel. Dat moet alle technische, organisatorische en juridische afspraken omvatten die nodig zijn voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg. Het betreft technische, organisatorische en juridische afspraken over de infrastructuur, generieke functies en de kwaliteit van data. “Het stelsel zorgt ook voor structuur en samenhang tussen al die afspraken”, aldus het Informatieplan.

Intern

Intern wil het ministerie de komende jaren werk maken van onder meer betere cybersecurity, de eigen digitale werkomgeving, uitgebreide kennis over privacy en toegankelijkere informatie. Ook is het de bedoeling dat elk beleidsvoorstel voortaan een informatieparagraaf krijgt en er koers wordt gezet naar “transparante en controleerbare digitalisering”.

Budget is onduidelijk

Waar alle plannen van betaald worden, komt niet naar voren uit het document. De financiële paragraaf omvat “geen overzicht van beschikbare budgetten om de beschreven prioritaire doelstellingen te realiseren”, valt te lezen. Nog niet alle ambities zijn uitgewerkt in een concreet plan en het is soms nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen ervan zijn. De voornemens daadwerkelijk ten uitvoer brengen “vergt nog voorafgaande financiële besluitvorming”.

Demissionair minister Bruijn schrijft dat de ambities “een gezamenlijke inspanning van VWS, de concern-onderdelen van VWS, het zorgveld en van ICT-leveranciers” vergt. Over de bekostiging ervan staat niets in de brief. Wel wijst hij erop dat de plannen voor het zorg uitgebreid staan beschreven in de Nationale Visie en Strategie voor het zorginformatiestelsel. Dat document verscheen begin dit jaar. Uit een analyse van Zorgvisie bleek destijds dat vlak voor de publicatie opmerkingen die suggereren dat er extra financiering nodig is, zijn geschrapt.