Zorginnovatieprijs-winnaar haalt ruim 7,5 miljoen euro aan investeringen op

Ditto, een app voor patiënten die medische informatie omzet naar begrijpelijke taal, heeft 7,6 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Dat geld is met name bedoeld om de Europese ambities van de start-up te verwezenlijken maar ook om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen.

De investeringsronde voor Ditto is geleid door Heal Capital, een kapitaalfonds voor digitale gezondheid. Met de ruim 7,5 miljoen euro die het opleverde wil Ditto de grens over. “Onze ambitie is dat alle Europeanen op de meest kwetsbare momenten in het leven hun zorgtraject beter begrijpen”, zegt Tobias Polak, mede-oprichter van Ditto. “Dat moet met hetzelfde gemak waarmee je nu Google Maps opent, waar je vroeger worstelde met een papieren kaart die je omgekeerd op je schoot hield.”

Tienduizenden downloads

In Nederland heeft Ditto in relatief korte tijd flink voet aan de grond gekregen. Sinds vorig jaar zomer hebben tienduizenden mensen de app gedownload en kreeg het initiatief steun van de Patiëntenfederatie en zorgverzekeraar Menzis. Ook won het initiatief eerder dit jaar de Zorginnovatieprijs.

Europees platform

“Honderden start-ups bouwen AI voor de dokter. Ditto is de eerste die AI bouwt voor de patiënt, en de tractie bewijst dat dat is waar de markt om vraagt”, zegt Lucas Mittelmeier van Heal Capital. “Wij geloven dat dit het Europese platform wordt voor hoe mensen navigeren in de zorg.”

Nieuwe functionaliteiten

Naast de uitbreiding naar andere Europese landen wil het team achter Ditto met het geld ook nieuwe functionaliteiten ontwikkelingen. Zo moet de app helpen de juiste vragen op te stellen voorafgaand aan het consult en met een visueel zorgtraject de patiënt en naasten meenemen.

Steun van Chris Oomen

Deelnemer aan de investeringsronde was Optiverder, het investeringsvehikel van maatschappelijk investeerder en voormalig topman van zorgverzekeraar DSW Chris Oomen. “Ik heb vanaf het prille begin de patiëntgedreven missie van Ditto en het founderteam gesteund. Na de mooie resultaten vergroot ik daarom graag en met vertrouwen mijn belang”, laat hij weten. Ook Rubio Impact Ventures, een Europese impactinvesteerder, steunt de ambities van Ditto door te investeren.