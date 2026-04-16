Ditto en Ambyon winnen Zorginnovatieprijs

,

Start-ups Ditto en Ambyon hebben de Nationale Zorginnovatieprijs 2026 gewonnen. Ditto, maker van een app die medische taal begrijpelijk maakt, kreeg de juryprijs. De logistieke robot van Ambyon ging met de publieksprijs aan de haal.

De winnaars ontvingen hun prijzen deze week uit handen van Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De jury koos voor Ditto, een app die patiënten hun gesprek met de zorgverlener laat opnemen en die omzet in begrijpelijke taal. Dat heeft volgens de jury een “directe bijdrage aan beter begrip en betere naleving van zorg door patiënten”. Ook ontlast het de zorgverleners, doordat onnodige herhalingen worden voorkomen.

Fundamenteel knelpunt

Ditto pakt een fundamenteel knelpunt in de zorg aan”, aldus juryvoorzitter Jan Willem Spijkman van ING, de sponsor van de prijs. “De oplossing is laagdrempelig, schaalbaar en heeft een duidelijke maatschappelijke impact doordat het zowel patiënten als zorgverleners ontzorgt. De sterke patiëntwaarde, gebruiksvriendelijkheid en heldere visie op privacy en Europese positionering maken dit tot een overtuigende winnaar.”

Onderscheidende AI-toepassing

Ditto onderscheidt zich door, in tegenstelling tot veel andere AI-start-ups in de zorg, de patient centraal te stellen. “Helemaal top dat veel innovatie met AI voor de zorgverlener wordt ingezet, maar ik zou niet weten waarom de patiënt dan nog met een notitieboekje op schoot moet zitten”, zei mede-oprichter Bart Voorn daar onlangs over in een interview met Zorgvisie. De onderneming werkt sinds enige tijd samen met onder meer zorgverzekeraar Menzis en communicatiedienst BeterDichtbij.

Transportrobot

Het publiek koos voor Ambyon ONE, een robot die logistieke taken kan uitvoeren, zoals transport van medicatie, voeding, medische hulpmiddelen of labmonsters. Oprichter Willem-Jan Lamers dankte iedereen die op zijn initiatief heeft gesteld. “De komende tijd gaan we samen met nieuwe ziekenhuizen verder bouwen en doorontwikkelen”, liet hij weten. “We kijken ernaar uit om met nog meer partners samen te werken.”

De jury bestond dit jaar naast voorzitter Spijkman uit Iris van Bemmel (FME), Arianne van Lavieren (Zilveren Kruis), Sophie Brühl (Buurtdokters) en Gabriel Costa (J58). Bij de juryprijs hoort een geldbedrag van 10 duizend euro, de publieksprijs is goed voor 5 duizend euro.

