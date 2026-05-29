Philips sluit deal met Disney voor kindvriendelijke MRI-scan

Patiënten moeten tijdens een MRI-scan lang stil liggen terwijl het apparaat veel lawaai maakt. Met name voor kinderen kan dit erg lastig of stressvol zijn. Disney en Philips ontwikkelden eerder animaties voor kinderen tijdens scans en kondigden in 2021 een proef aan in zes ziekenhuizen. De beelden verminderden volgens Philips de stress bij kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Ook moesten naar verhouding minder scans worden stopgezet.
Marvel-films
De Disney-animaties worden nu beschikbaar voor ziekenhuizen die software van Philips gebruiken voor kalmerende licht- en geluidseffecten in MRI-scanners. In de filmpjes figureren ook superhelden uit de Marvel-films, zoals Spider-Man, en personages uit Star Wars.