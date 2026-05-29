Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Philips sluit deal met Disney voor kindvriendelijke MRI-scan

,

Philips schakelt de hulp in van animatiefiguren als Mickey Mouse, Ariël en Nemo om kinderen rustig te houden tijdens een MRI-scan. Na een eerdere proef in zes Europese ziekenhuizen breidt het medisch-technologische bedrijf een samenwerking met Disney uit naar 87 landen. Ook in Nederland komen de animaties voor jonge patiënten beschikbaar.

Patiënten moeten tijdens een MRI-scan lang stil liggen terwijl het apparaat veel lawaai maakt. Met name voor kinderen kan dit erg lastig of stressvol zijn. Disney en Philips ontwikkelden eerder animaties voor kinderen tijdens scans en kondigden in 2021 een proef aan in zes ziekenhuizen. De beelden verminderden volgens Philips de stress bij kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Ook moesten naar verhouding minder scans worden stopgezet.

Marvel-films

De Disney-animaties worden nu beschikbaar voor ziekenhuizen die software van Philips gebruiken voor kalmerende licht- en geluidseffecten in MRI-scanners. In de filmpjes figureren ook superhelden uit de Marvel-films, zoals Spider-Man, en personages uit Star Wars.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:26 Philips sluit deal met Disney voor kindvriendelijke MRI-scan
28 mei 2026 Cyberincidenten daalden in de zorg voorafgaand aan ChipSoft
27 mei 2026 93 procent grote ggz-organisaties voldoet niet aan wettelijke eisen voor informatiebeveiliging
26 mei 2026 Minister Sterk onderzoekt wet die deelname aan landelijk dekkend netwerk verplicht
26 mei 2026 Zilveren Kruis dwingt gebruik gebrekkige zorgapps af

Reader Interactions

Reacties