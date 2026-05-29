Philips sluit deal met Disney voor kindvriendelijke MRI-scan

Philips schakelt de hulp in van animatiefiguren als Mickey Mouse, Ariël en Nemo om kinderen rustig te houden tijdens een MRI-scan. Na een eerdere proef in zes Europese ziekenhuizen breidt het medisch-technologische bedrijf een samenwerking met Disney uit naar 87 landen. Ook in Nederland komen de animaties voor jonge patiënten beschikbaar.

Patiënten moeten tijdens een MRI-scan lang stil liggen terwijl het apparaat veel lawaai maakt. Met name voor kinderen kan dit erg lastig of stressvol zijn. Disney en Philips ontwikkelden eerder animaties voor kinderen tijdens scans en kondigden in 2021 een proef aan in zes ziekenhuizen. De beelden verminderden volgens Philips de stress bij kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Ook moesten naar verhouding minder scans worden stopgezet.

Marvel-films

De Disney-animaties worden nu beschikbaar voor ziekenhuizen die software van Philips gebruiken voor kalmerende licht- en geluidseffecten in MRI-scanners. In de filmpjes figureren ook superhelden uit de Marvel-films, zoals Spider-Man, en personages uit Star Wars.