Cyberincidenten daalden in de zorg voorafgaand aan ChipSoft

Het aantal cyberaanvallen van buitenaf bij organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg daalde de afgelopen jaren. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Cybersecuritymonitor .

In 2016 meldde 8 procent in de sector, tegen 2 procent in 2024. Deze cijfers houden dus nog geen rekening met de ransomwareaanval bij epd-leverancier ChipSoft.

Strenge regels

De zorg was tussen 2016 en 2024 relatief minder vaak slachtoffer van deze aanvallen dan andere sectoren. Zo was 7 procent van de ondernemingen in informatie en communicatie en 6 procent van de bedrijven in de financiële dienstverlening slachtoffer van een aanval.

Volgens de onderzoekers van het CBS komt dit omdat in de zorg strenge regels zijn voor informatiebeveiliging. Daardoor zouden zorgorganisaties “meestal beter beschermd” zijn tegen aanvallen van buitenaf.

In 2024 had 4 procent van de bedrijven ten minste een cyberincident door een aanval van buitenaf. In 2016 was dat nog 11 procent. Er is sprake van een cyberincident als een bedrijf gevolgen ervaart van een cyberaanval, bijvoorbeeld uitval van ICT‑systemen door een ransomware‑aanval.