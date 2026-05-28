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In deze EU-landen zijn overschotten aan zorgmedewerkers

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In de meeste EU-landen zijn er te weinig zorgmedewerkers, maar sporadisch zijn er juist overschotten in bepaalde beroepsgroepen. In landen als Oostenrijk, Letland en Tsjechië zijn bijvoorbeeld nog overschotten.

Onderstaand een overzicht uit het UWV-rapport naar tekort- en overschotberoepen in Europa:

Farmaceutisch medewerkers en apothekersassistentenOostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Luxemburg, Letland, Portugal, Roemenië
Verzorgenden thuiszorgOostenrijk, Tsjechië, Griekenland, Letland, Portugal, Roemenië
Overige assistenten gezondheidszorg Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland, Letland, Roemenië
ApothekersOostenrijk, Tsjechië, Finland, Letland
PsychologenBelgië, Griekenland, Portugal, Roemenië
TandartsenOostenrijk, Cyprus, Duitsland
Prothese- en tandtechniciTsjechië, Finland, Letland
Verzorgenden intramuraalLetland, Portugal
DierenartsenOostenrijk, Letland
Medisch en pathologisch laborantenTsjechië, Letland
Tandartsassistenten en mondhygiënistenOostenrijk, Letland
Medische praktijkassistentenOostenrijk, Luxemburg
OpticiensLetland, Slowakije
Gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig coördinatorenFinland
FysiotherapeutenCyprus
Audiologen en logopedistenSlowakije
Overige specialisten op het gebied van de gezondheidszorgFinland
AmbulancepersoneelOostenrijk

Bron: Europees aanbod voor
Nederlandse tekortberoepen

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