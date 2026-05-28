In deze EU-landen zijn overschotten aan zorgmedewerkers

Onderstaand een overzicht uit het UWV-rapport naar tekort- en overschotberoepen in Europa:
|Farmaceutisch medewerkers en apothekersassistenten
|Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Luxemburg, Letland, Portugal, Roemenië
|Verzorgenden thuiszorg
|Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland, Letland, Portugal, Roemenië
|Overige assistenten gezondheidszorg
|Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland, Letland, Roemenië
|Apothekers
|Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Letland
|Psychologen
|België, Griekenland, Portugal, Roemenië
|Tandartsen
|Oostenrijk, Cyprus, Duitsland
|Prothese- en tandtechnici
|Tsjechië, Finland, Letland
|Verzorgenden intramuraal
|Letland, Portugal
|Dierenartsen
|Oostenrijk, Letland
|Medisch en pathologisch laboranten
|Tsjechië, Letland
|Tandartsassistenten en mondhygiënisten
|Oostenrijk, Letland
|Medische praktijkassistenten
|Oostenrijk, Luxemburg
|Opticiens
|Letland, Slowakije
|Gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig coördinatoren
|Finland
|Fysiotherapeuten
|Cyprus
|Audiologen en logopedisten
|Slowakije
|Overige specialisten op het gebied van de gezondheidszorg
|Finland
|Ambulancepersoneel
|Oostenrijk