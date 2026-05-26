Burgermeesters mogen meebeslissen over sluiten SEH

Als zorgaanbieders een acute zorglocatie willen sluiten of beperken, moeten gemeenten vroegtijdig betrokken worden in de besluitvorming en vanaf 1 januari 2027 mogen burgermeesters een ‘zwaarwegend advies’ uitbrengen.

Beeld: Tanya/stock.adobe.com

Het sluiten van een spoedeisende hulppost zorgde de afgelopen jaren regelmatig voor grote maatschappelijke onrust. Daarom heeft het ministerie van VWS de wet aangepast die bepaalt wat zorgaanbieders moeten doen als ze het aanbod van acute zorg willen beperken of een locatie helemaal willen sluiten.

Wkkgz

In deze Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stond al dat besluitvorming hierover zorgvuldig moest gebeuren en dat belanghebbenden, zoals gemeenten, burgers en zorgpersoneel, “tevoren” betrokken moesten worden.

Per 1 januari 2027 wijzigt de Wkkgz. Zorgaanbieders moeten belanghebbenden informeren “zodra overwogen wordt om over te gaan tot opschorting of beëindiging” van een spoedzorglocatie. “Dus voordat het proces van besluitvorming start.”

Burgermeester

Het adviesrecht van burgermeesters is uitgebreid. Zij mogen nu een zwaarwegend advies uitbrengen als het aanbieden van actue zorg op een locatie geheel of gedeeltelijk wordt opgeschord of beëindigd.

In 2024 vond VWS-minister Dijkstra instemmingsrecht voor gemeenten en burgers bij sluiting van ziekenhuisafdelingen nog “juridisch onhaalbaar en een slecht idee”.

Negeer negatief advies

Als zorgaanbieders een negatief advies van de burgermeester naast zich neerleggen, zijn ze verplicht om te motiveren waarom ze het advies niet volgen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet vervolgens ook een zwaarwegend advies uitbrengen.

Rol inspectie

In de internetconsultatie over deze wetswijziging was de IGJ niet gelukkig met deze nieuwe taak. Dit omdat ze in hun advies een afweging moeten maken tussen kwaliteit van zorg en andere factoren, zoals capaciteitstekorten. Dat terwijl de inspectie puur als taak heeft om op kwaliteit van zorg te toetsen. Dit bezwaar heeft de minister naast haar neergelegd.

Vorige week nog waarschuwde de Algemene Rekenkamer dat het ministerie van VWS onvoldoende rekening houdt met de capaciteit van inspecties.

RIVM

Daarnaast moeten zorgaanbieders nog voordat ze beginnen met besluitvorming een bereikbaarheidsanalyse aanvragen bij het RIVM. De resultaten daarvan moeten worden gedeeld met burgers. Bij het sluiten van een huisartsenspoedpost of een beoordelingslocatie acute psychiatrie gaat bereikbaarheid niet alleen over aanrijtijden van de ambulance, maar ook aanrijtijden per auto.