Zuyderland sluit SEH en IC Heerlen

Zuyderland Ziekenhuis heeft besloten een deel van de spoedzorg op de locatie in Heerlen af te schalen. Oorzaak is het tekort aan personeel en de toenemende zorgvraag. In 2030 verhuizen de SEH en IC van Heerlen naar de locatie Sittard-Geleen.

Beide locaties in Sittard-Geleen en Heerlen blijven 24/7 spoedzorg aanbieden, maar de complexe- en intensieve spoedzorg (SEH en IC) gaan weg uit Heerlen. Voor veel voorkomende spoedvragen organiseren Zuyderland en de huisartsen in Heerlen gezamenlijk geïntegreerde spoedzorg (inclusief stabilisatiefunctie). Dit betekent dat 16 procent van de patiënten moet uitwijken van Heerlen naar Sittard-Geleen. Zuyderland: “Er moeten keuzes worden gemaakt.”

Robuuste oplossing

Zuyderland laat weten dat hiermee “een robuuste oplossing is gegeven voor de huidige uitdagingen in de gezondheidszorg”. Honderdvijftig burgers van Zuid-Limburg hebben meegepraat over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de Praat Mee Tafels. Er zijn gesprekken in de wijken geweest. Ook zorgorganisaties, gemeentes, zorgmedewerkers, het onderwijs, zorgverzekeraars en ondernemers hebben meegepraat.

Zuyderland heeft vorig jaar een regiegroep laten samenstellen met alle stakeholders, onder andere: burgers, patiëntvertegenwoordigers, ambulanceorganisaties, huisartsen, voorzitter van de medische staf van Zuyderland en zorgverzekeraar CZ. De regiegroep staat onder leiding van oud-politicus Lea Bouwmeester. Ze heeft met ruim driehonderd mensen gesproken.

Hoog niveau zorg

Uit onderzoek bleek dat beide locaties op hoog niveau spoedeisende zorg verlenen, maar dat er een verschil was in betaalbaarheid op de locatie Heerlen: “Dit geeft de doorslag voor de locatiekeuze. Bij een keuze voor Heerlen zou de investering tot 231 miljoen euro extra zijn, zonder dat het de kwaliteit van zorg of toegang tot zorg merkbaar verbetert.”

In Heerlen blijft spoedzorg en gaan ambulance, ziekenhuis en huisartsen intensiever met elkaar samenwerken. Daarnaast zullen hier de veelvoorkomende planbare operaties plaatsvinden, zoals staar- of heupoperaties. Ook krijgt de locatie Heerlen een speciale voorziening voor de acute opname en behandeling van ouderen in een kwetsbare situatie.

Elke keuze doet pijn

Maandag liet demissionair minister van VWS Pia Dijkstra nog weten dat “niet alle zorg overal kan worden geleverd” en “elke keuze doet ergens pijn”, schreef ze in een brief naar de Tweede Kamer. Aanleiding was het aannemen van een aantal moties van de Tweede Kamer om te voorkomen dat voortaan SEH’s of afdelingen in ziekenhuizen gesloten kunnen worden. Twee moties gingen over de toekomst van de SEH’s van Zuyderland.

Belangrijkste reden voor Dijkstra om de moties niet uit te voeren, is dat dat volgens haar juridisch niet kan. “Er zijn grondslagen nodig om op te treden op de wijze die in de moties wordt voorgesteld en die heb ik niet. Ik kan ook niet zomaar treden in bestaande rechten van anderen. Ook ik moet me aan de wet houden.”