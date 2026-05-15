IGJ naar instanties in onderzoek mishandeling Stadskanaal

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal wier moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, zegt een woordvoerder vrijdag.

Bij IGJ zijn geen formele meldingen binnengekomen over de kinderen, laat hij weten. Bij calamiteiten zijn organisaties verplicht om zo’n melding te doen. Waarom dat in dit geval niet is gebeurd, is voor de inspectie niet duidelijk, zegt de woordvoerder.

Donderdag werd bekend dat twee vrouwen van 31 en 33 uit Stadskanaal verdacht worden van mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. Ook worden ze verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Op basis van de bevindingen beslist de inspectie of die de zaak zelf gaat onderzoeken of dat de betrokken instanties dat gaan doen. In het laatste geval wordt zo’n onderzoek wel beoordeeld door de inspectie. Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden volgende week benaderd. (ANP)

