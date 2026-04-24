Inspectie: zorgaanbieders moeten meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag loopt onvoldoende terug, vindt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Daarom moeten zorgaanbieders er nog meer tegen doen, vindt de inspectie.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving vorig jaar 340 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg en de jeugdhulp. Dat is bijna evenveel als in eerdere jaren. Vermoedelijk liggen de werkelijke cijfers vele malen hoger; volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) komt seksueel grensoverschrijdend gedrag richting patiënten en cliënten in de zorg waarschijnlijk zo’n 11.000 keer per jaar voor.

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om dit soort zaken melden bij de inspectie, maar heel vaak kennen zorginstellingen lang niet alle zaken.

Aantal meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag richting patiënten en cliënten in de zorg en jeugdhulp, per sector 2023-2025 2023 2024 2025 Eerstelijnszorg 60 40 50 Geestelijke gezondheidszorg (inclusief zorg aan justitiabelen) 80 100 80 Gehandicaptenzorg 100 90 100 Jeugdhulp 50 60 70 Medisch-specialistische zorg 10 20 10 Publieke gezondheidszorg < 5 0 < 5 Verpleging en verzorging 40 30 30 Totaal 330 330 340

Ontslag

Het gaat om heel uiteenlopende voorvallen. Het gaat van ongewenste opmerkingen of appjes, via ongewenste of onnodige aanrakingen tot onnodig inwendig onderzoek en verkrachting.

Er zijn in ieder geval 64 mensen ontslagen na seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt de inspectie.

Tuchtcollege

In totaal dienden er dertig tuchtzaken tegen een zorgverlener wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag – ingediend door de inspectie en/of patiënten en cliënten. De tuchtcolleges legden (voorwaardelijke) schorsingen op bij zorgverleners en schrapten BIG- of SKJ-registraties. “Zorginstellingen zelf dienen nauwelijks tuchtklachten in, terwijl ze dat wel kunnen doen”, benadrukt de inspectie.

Doe meer

Zorgaanbieders en branche- en beroepsorganisaties werken samen, zorgopleidingen passen hun beleid en onderwijs aan, en organisaties bespreken het onderwerp preventief en actief binnen hun teams. Ook ondertekenden meer dan veertig veldpartijen het zorgmanifest, waarin zij uitspreken zich in te zetten voor een gezamenlijke aanpak.

Toch moedigt de inspectie zorgorganisaties aan om nog meer te doen. Zorgorganisaties moeten het verleden van nieuwe medewerkers beter controleren, tuchtzaken aanspannen als een zorgverlener in de fout gaat en aangifte doen bij de politie.

IGJ-hoofdinspecteur Janet Helder: “Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt helaas nog overal voor. In het onderwijs, in de sport, in de cultuursector, bij de media. Maar juist in de zorg en de jeugdhulp zijn mensen extra kwetsbaar en extra afhankelijk van iemand anders. Daarom onze oproep er nóg meer tegen te doen.”