Ambiq-locatie niet langer onder verscherpt toezicht

Sinds 1 juli 2025 stond Ambiq onder verscherpt toezicht omdat er toen tekortkomingen waren in de zorg. “Zo zette Ambiq vrijheidsbeperkende maatregelen in, zonder dat daar een wettelijke grondslag voor was, schrijft de IGJ. “Ook hadden de hulpverleners onvoldoende kennis over de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast werd er onvoldoende geleerd en verbetert, bijvoorbeeld van incidenten. Dit bracht risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp met zich mee.”

Ambiq heeft voldoende verbeteringen doorgevoerd, ziet de inspectie. “Ambiq stelt zich transparant op, is bereid te leren en is zich bewust van wat nog beter kan. De inspectie constateert dat Ambiq geen (generieke) vrijheidsbeperkende maatregelen/onvrijwillige zorg meer inzet zonder wettelijke grondslag of individuele afweging. De achterstand op ontbrekende artsenverklaringen is op orde gebracht. De rustige ruimten zijn kindvriendelijk ingericht.”

Er is nog wel wat meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden, stelt de inspectie vast. De inspectie verwacht dat Ambiq dit de komende tijd zal doen. Ook verwacht de inspectie dat de jeugdhulpaanbieder blijft werken aan de verbeterpunten en aandachtpunten in dit rapport. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht per 23 maart 2026 beëindigd.