Repressief leefklimaat en risico’s: IGJ stelt jeugdzorginstelling in Leidschendam onder toezicht

,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft jeugdzorginstelling Schakenbosch in Leidschendam onder verscherpt toezicht gesteld. De hulp vertoont grote tekortkomingen.

Schakenbosch biedt JeugdzorgPlus aan jongeren van 12 tot 18 jaar met ingewikkelde of een combinatie van problemen, zoals ernstige gedragsproblemen, lichte verstandelijke beperking en psychiatrische klachten.

Vrijheidsbeperking

Op 18 en 25 november bracht de IGJ een bezoek aan de jeugdzorginstelling. Op basis van het onderzoek concludeert de inspectie ernstige tekortkomingen in de kwaliteit. “Er is onvoldoende sprake van een veilig en positief leefklimaat”, concludeert de toezichthouder. Veiligheidsrisico’s worden onvoldoende systematisch in kaart gebracht en er is verbetering nodig op het gebied van handelen bij onveiligheid. 

“Op veel groepen is er ook een repressief leefklimaat. Dit betekent strenge controles en inperking van de eigen regie voor jongeren.” Medewerkers moeten volgens de IGJ beter toegerust en beter ondersteund worden in het werken met jongeren met complexe problematiek. Ook is er meer kennis nodig over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en moeten jongeren, ouders en verwijzers beter betrokken worden bij de hulp.  

Verbeterproces in beginfase

Schakenbosch schiet ook tekort in het registreren van incidenten, het veilig beheren van medicijnen en het aanvraag- en bewaarproces van VOG’s. “De directie van Schakenbosch is zich bewust dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd bevindt het ingezette verbeterproces zich nog in de beginfase.” 

Vanwege de grote tekortkomingen plaatst de IGJ de JeugdzorgPlus-instelling onder verscherpt toezicht. Schakenbosch moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 26 september 2026 aan de IGJ-normen voldoen. Indien nodig, neemt de inspectie vervolgstappen.

IGJ, Jeugdzorg, Kwaliteit

Repressief leefklimaat en risico's: IGJ stelt jeugdzorginstelling in Leidschendam onder toezicht
