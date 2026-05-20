Algemene Rekenkamer: Mogelijk nieuwe uitvoeringsproblemen bij zorginspecties en toezichthouders 

Voor het uitvoeren van nieuw beleid houdt het ministerie van VWS niet altijd rekening met de gevolgen voor het personeel. Voor nieuw beleid is personeel nodig, maar als daar niet aan wordt gedacht, dan kan dat beleid ook niet worden uitgevoerd.

De Algemene Rekenkamer heeft zogeheten uitvoeringstoetsen onderzocht bij het ministerie van VWS. Uitvoeringstoetsen bekijken of nieuwe wetgeving haalbaar is. Het instituut ziet dat vooral inspecties en toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in 76 procent van de gevallen in deze toets geen uitspraken doet over de gevolgen voor het personeel.

Kleinere pakkans

Dat is extra pijnlijk omdat de Algemene Rekenkamer recent al constateerde dat deze toezichthouders door gebrek aan personeel hun werk niet goed kunnen doen. Dat leidt tot een kleinere pakkans bij ernstige feiten.

Groeien

De toezichthouders mochten de afgelopen jaren flink groeien zodat ze hun toezichtstaken beter kunnen uitvoeren. Volgens de Algemene Rekenkamer liggen uitvoeringsproblemen nu weer in het verschiet omdat de uitvoeringstoetsen informatie weglaten over de personele gevolgen van nieuwe taken.

Aanbestedingen

De Algemene Rekenkamer signaleert daarnaast fouten bij aanbestedingen bij onder meer het ministerie van VWS. Het gaat vooral mis bij het gebruik van rijksbrede raamovereenkomsten. Dit zijn langlopende overeenkomsten met een of meerdere leveranciers over voorwaarden voor toekomstige opdrachten. Het Rijk heeft volgens het instituut te weinig inzicht wanneer de maximale bedragen van deze overeenkomsten zijn bereikt. De overeenkomsten worden daardoor niet tijdig vernieuwd of verlengd.

Lange termijn

In het algemeen concludeert de Algemene Rekenkamer dat veel doelen die de Rijksoverheid voor de korte termijn had gesteld, in 2025 niet zijn gehaald. Veel langetermijndoelen zijn uit zicht. Onder meer op het gebied van wonen en een gezonde leefomgeving belooft de overheid meer dan ze kan waarmaken. De rekening daarvan wordt bij volgende generaties gelegd, stelt de Algemene Rekenkamer.