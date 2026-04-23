Verdachte in zedenzaak zorginstelling Loenen aangehouden

De politie heeft een verdachte aangehouden voor een zedendelict bij een medewerker van zorgboerderij De Groote Modderkolk in Loenen. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie donderdag na berichtgeving van Omroep Gelderland. De man werd begin maart opgepakt.

In februari kwamen meerdere aangiftes bij de politie binnen, omdat een medewerker van zorgboerderij De Groote Modderkolk zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking. De antroposofische zorginstelling DeSeizoenen, waar de zorgboerderij onderdeel van is, deed ook aangifte en stelde de medewerker op non-actief.

De verdachte is na zijn aanhouding verhoord en mag zijn strafproces in vrijheid afwachten. Het OM zegt niets over de leeftijd en woonplaats van de man.

Kamervragen

In antwoord op Kamervragen over de zaak in Loenen meldde minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport vorige maand dat er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vorig jaar 100 meldingen zijn binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg. Over de gehele zorgsector ging het om 340 meldingen.

Inspectie

Naar aanleiding van deze cijfers constateert de IGJ donderdag dat steeds meer zorgaanbieders en -organisaties concrete stappen zetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Wel wijst de inspectie erop dat “structurele en gezamenlijke inzet” nodig blijft om “risico’s verder te verkleinen en veilige zorgrelaties beter te beschermen”. De IGJ roept zorgaanbieders daarom op om “preventie te versterken, signalen zorgvuldig op te volgen en waar nodig zelf meer gebruik te maken van beschikbare instrumenten zoals tuchtklachten en aangifte”. (ANP)