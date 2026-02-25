Inspectie onderzoekt postcovidbehandeling door pijnkliniek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt of een kliniek in Velsen-Noord de regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek heeft overtreden door mensen met postcovidklachten te behandelen met het middel lidocaïne. Een woordvoerster van de inspectie bevestigt dat na berichtgeving door Follow the Money .

Excellent Care Clinics is gespecialiseerd in pijnbehandeling. Lidocaïne wordt daar al jaren voor gebruikt. Artsen van de kliniek stellen dat ook patiënten met postcovid er baat bij hebben. Ze wijzen onder meer op de ervaringen die 103 patiënten hebben opgegeven. Zij dienden de injecties met lidocaïne thuis zelf toe.

Geen onderzoek

Naar de werkzaamheid is echter geen zogenoemd gerandomiseerd onderzoek (RCT) gedaan, wat in medisch onderzoek de gouden standaard is om te bepalen of een medicijn echt werkt. Critici vinden dat problematisch.

“Omdat er geen controlegroep is, kan niet vastgesteld worden wat het normale beloop van klachten zou zijn geweest zonder behandeling, of als deelnemers een placebo hadden gehad”, schreef arts-microbioloog Marc Bonten er eerder over. Ook het Geneesmiddelenbulletin was vorige maand kritisch. “Het onderzoek kent fundamentele methodologische tekortkomingen”, concludeerden reviewers van het vakblad. Volgens hen waren deelnemers met betere uitkomsten oververtegenwoordigd in de onderzoeksresultaten. Ze waarschuwden voor “valse hoop”.

Overtuigd

De kliniek zelf blijft ervan overtuigd dat het middel helpt tegen postcovidklachten, ook wel long covid genoemd. Dat hoopt Excellent Care Clinics alsnog aan te tonen via een nog op te zetten RCT.

Inspectie

Dat de IGJ onderzoek doet, betekent “dat er vragen zijn gerezen en wij verlenen alle medewerking aan de beantwoording van die vragen”, laat de kliniek weten. “Wij hebben er vertrouwen in dat een zorgvuldige beoordeling zal laten zien dat wij binnen de professionele en juridische kaders hebben gehandeld.”

Pijnklachten

Volgens de artsen stonden pijnklachten altijd voorop: “In deze casus is lidocaïne voorgeschreven voor neuropathische pijnklachten bij patiënten met long covid, niet voor long covid als zodanig.” Het voorschrijven van het middel betekent volgens hen nog niet dat sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

In de kritiek van het Geneesmiddelenbulletin kan de kliniek zich niet vinden: “Methodologische discussie is legitiem. Het impliciet suggereren van vertekening door selectieve inclusie raakt echter aan onze integriteit. Die suggestie wijzen wij nadrukkelijk van de hand.”

Hoe lang het IGJ-onderzoek gaat duren, is onbekend. (anp)