Gezondheidsraad: leeftijdsgrens coronaprik kan van 60 naar 70

De leeftijdsgrens voor de jaarlijkse herhaalprik tegen het coronavirus kan omhoog van 60 naar 70 jaar. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Zestigers zouden nog wel op grond van hun gezondheidstoestand in aanmerking kunnen komen voor vaccinatie, maar niet meer op grond van hun leeftijd.

Het is aan de minister van Volksgezondheid om een besluit te nemen. Volgens de Gezondheidsraad stijgt vanaf 70 jaar het risico dat mensen na een coronabesmetting in een ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Risicogroepen

Zestigers kunnen de vaccinatie nog wel krijgen als ze door andere aandoeningen een hoger risico lopen bij besmetting. Zo adviseert de Gezondheidsraad om de prik beschikbaar te stellen voor vijftigers en zestigers uit “medische risicogroepen”. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met COPD, diabetes, ALS, parkinson, dementie of een verstandelijke beperking.

Ook zouden alle kinderen en volwassenen uit “medische hoogrisicogroepen” de vaccinatie moeten krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met leukemie, sikkelcelziekte of nierfalen, mensen met een afweerstoornis, mensen met het syndroom van Down of mensen met zeer ernstig overgewicht.

Komende twee jaar

Het advies geldt niet alleen voor de vaccinatieronde van komend najaar, maar ook voor de inenting in het najaar van 2027. De Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar dat de coronaprik niet per se meer nodig was voor mensen van 18 tot en met 49 jaar die elk jaar de griepprik krijgen. Het jaar daarvoor werden zwangere vrouwen geschrapt uit de lijst.

Coronavaccin

De vaccinatieronde liep afgelopen najaar van september tot december. Ongeveer 2,25 miljoen mensen gingen op de uitnodiging in en lieten zich inenten. Dat was iets minder dan in het jaar ervoor. Toen kregen ruim 2,5 miljoen mensen een herhaalprik. Het jaar daarvoor, in 2023, werden ruim 2,7 miljoen mensen gevaccineerd tegen het coronavirus.

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het advies voor 2026 wordt overgenomen. Dit najaar kunnen alle genoemde groepen een inenting halen. De VVD-minister heeft voor 2027 nog geen geld om de vaccinatie aan te bieden. (anp)