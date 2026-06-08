Bruls: laat volgende crisis niet door vakministerie leiden

Bruls, die destijds voorzitter van het Veiligheidsberaad was, zei dat er tijdens de coronacrisis te weinig aandacht was voor andere belangen dan de volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was leidend en dat bleef zo, terwijl de coronacrisis van een gezondheidscrisis overging in een maatschappelijke crisis. Daardoor was er minder aandacht voor andere invalshoeken, stelde de CDA-bestuurder.

“Je moet altijd goed voor ogen blijven houden wat nu echt de eigenlijke crisis is”, aldus Bruls. Hij raadt aan om bij een volgende crisis de premier of het ministerie van Justitie en Veiligheid de leiding te geven. Want de leider hoeft volgens hem geen verstand te hebben van de crisis zelf, maar wel van hoe alle gezichtspunten aan bod komen. (ANP)