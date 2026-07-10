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Oud-horecavoorman: niet horeca maar zorg had in coronatijd sterkste lobby

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Niet de horeca maar de gezondheidszorg wist in coronatijd (2020-2022) het beste de politiek te bespelen. Dat zei oud-voorzitter Robèr Willemsen van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

De commissie hield Willemsen een uitspraak voor van voormalig veiligheidscoördinator (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg, die onlangs in zijn verhoor zei dat de horeca van alle getroffen sectoren de krachtigste lobby had. “Er was er één krachtiger”, reageerde Willemsen. “Dat was de gezondheidszorg.”

Momentum

Volgens de oud-horecavoorman had de zorg zich “jaren achtergesteld gevoeld” en heeft de sector “tijdens corona het momentum gepakt om alles die kant op te draaien”. Uiteindelijk noemde hij het “wel terecht” dat de zorg zoveel aandacht kreeg. In Nederland overleden meer dan 30.000 mensen aan het coronavirus. (ANP)

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