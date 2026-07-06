Topambtenaar VWS: plan B voor vaccinatiestrategie ontbrak

Naast de vaccinatiestrategie waar tijdens de pandemie op gemikt werd, had nog een ander plan B uitgewerkt moeten worden. Dat zei Marjolijn Sonnema, sinds 2020 directeur-generaal Volksgezondheid op het ministerie van VWS, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona op 6 juli.

De vaccinaties zouden in eerste instantie via de huisarts gaan, maar toen dat niet mogelijk bleek kwam de uitvoering bij de GGD te liggen.

Eéndimensionale vaccinatiestrategie

“Wedden we niet te veel op één paard?”, is een vraag die Sonnema en haar team zich niet hebben gesteld, zei ze tegen de commissie. “Dat is niet goed geweest”, aldus Sonnema, die aangaf het zichzelf kwalijk te nemen. Ook Jaap van Delden, destijds RIVM-vaccinatiedirecteur, noemde het tijdens zijn verhoor een zwakte dat er geen plan B was.

Sonnema wees er wel op dat het de specificaties van het Pfizer-vaccin waren die een fijnmazige aanpak via de huisartsen in de weg stonden. Bij “alle andere vaccins” was dit wel mogelijk geweest. Dat van Pfizer was evenwel als eerste beschikbaar.

Hoewel Sonnema naar eigen zeggen al in oktober 2020 wist dat dit vaccin “een andere benadering zou vragen”, duurde het nog tot december voordat een andere aanpak was uitgestippeld. Dat komt ook doordat het RIVM nog lang bleef proberen “het toch in de bestaande strategie te laten passen”.

De uitvoering van de vaccinaties liep hierdoor een maand vertraging op. “Die had ik liever niet gezien”, zei Sonnema, die juist op een “vliegende start” had gehoopt. Op een vraag van PRO-Kamerlid Songül Mutluer of dit ervoor heeft gezorgd dat er extra doden zijn gevallen, liet Sonnema doorschemeren dat zij dit niet vermoedt. Wel hield ze een slag om de arm: “Ik kan niet zeggen dat het niet zo is.” (ANP/Skipr)